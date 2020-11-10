مسؤول جزائري يحدد 3 أسباب لتزايد الإصابات بكورونا في البلاد

قال مسؤول جزائري إن الوضع الوبائي في البلاد "بات مقلقا"، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة عوامل وراء ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد بلحسين رئيس الخلية العملياتية لتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية للإذاعة الوطنية، نقلتها صحيفة النهار الجزائرية.

وقال بلحسين، معلقا على ارتفاع معدل الإصابات إن "الوضعية الوبائية بالجزائر أصبحت مقلقة".

وأكد أن ارتفاع الإصابات مرتبط بثلاثة عوامل أولها المناخ الذي يشهد انخفاضا في درجة الحرارة وهو ما يسهل من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن السبب الثاني وراء ارتفاع الإصابات هو استئناف الأنشطة التجارية والرياضية وعودة التلاميذ إلى المدارس، والذي يعتبر مناخا مناسبا لانتشار العدوى.

وقال إن العامل الثالث والذي يعتبر أكثر أهمية هو التخلي عن تطبيق التدابير الوقائية الأساسية.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، عن تسجيل 642 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 62693 حالة، من بينهم 2062 حالة وفاة.