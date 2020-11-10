"أنصار الله": ارتفاع قياسي في أعداد مرضى الأورام باليمن

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إن أرقام مرضى الأورام في اليمن وصلت لارتفاعات قياسية.

واعتبر وزير الصحة لدى الجماعة، طه المتوكل، أن الأرقام تضاعفت في اليمن منذ بداية الحرب في البلاد بنسبة 100 %.

#المسيرة_عاجل | المتوكل: ارتفعت نسبة وفيات مرضى سرطان الدم الى قرابة النصف بسبب شحة الادوية والاجهزة الكفيلة بالتخفيف من معاناتهم — المسيرة - عاجل (@alosbou) November 10, 2020

وأوردت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، قول المتوكل إن مراكز علاج السرطان تستقبل نحو 7000 حالة سنويا في عدد من محافظات اليمن.

#المسيرة_عاجل | المتوكل: تستقبل مراكز علاج الاصابة بسرطان الدم نحو 7000 حالة في عدد من محافظات اليمن سنويا — المسيرة - عاجل (@alosbou) November 10, 2020

وأشار المتوكل إلى "ارتفعت نسبة وفيات مرضى سرطان الدم الى قرابة النصف بسبب شحة الأدوية والاجهزة الكفيلة بالتخفيف من معاناتهم".

وتابع المتوكل أن نسبة وفيات مرضى سرطان الدم ارتفعت إلى قرابة النصف "بسبب شح الأدوية والأجهزة الكفيلة بالتخفيف من معاناتهم".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، قوات التحالف العربي لمساندة قوات الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة ومناطق أخرى في البلاد.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، والقصف الصاروخي والمدفعي المتبادل، وكذلك الهجمات بالصورايخ البالستية والطائرة المسيرة؛ في مقتل وإصابة المدنيين والعسكريين في الجانبين.