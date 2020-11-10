وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعد إصابته بفيروس "كورونا"

توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".

رام الله - سبوتنيك. وأكدت أسرة عريقات وفاته في اتصال أجراه مراسل "سبوتنيك"، مشيرة إلى أنه كان يعالج بمستشفى إسرائيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب الجهاز التنفسي ما سبب مضاعفات أدت لنقله لمشفى هداسا داخل إسرائيل.

ونعت حركة "فتح"، في تغريدة عبر "تويتر"، "ابنها القائد الوطني الكبير صائب عريقات".

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/fw1G1rPuCW — حركة فتح (@fatehorg) November 10, 2020

وكان عريقات قد أصيب بفيروس كورونا ودخل الحجر الصحي المنزلي مدة خمسة أيام قبل أن ينقل إلى المستشفى، لكن حالته الصحية تدهورت لاسيما أن الجهاز التنفسي لديه عانى من ضعف في أدائه.

يذكر أن صائب عريقات أجرى عملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 سنوات حيث كان يعاني من مرض التلف الرئوي.