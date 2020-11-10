وزيرة الصحة المصرية: حجزنا 20% من احتياجاتنا من لقاح "فايزر"

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، إن الوزارة بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "فايزر"، و30% من لقاح إكسفورد.

وأضافت الوزيرة أن هناك 11 لقاحا في المراحل النهائية ومصر شاركت في التجارب السريرية للقاحين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة، اليوم الثلاثاء، عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروي كورونا، حسب جريدة "أخبار اليوم" المصرية الحكومية.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت أمس الإثنين، مغادرة 97 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالة.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال: طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/ آيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و 6380 حالة وفاة.

يذكر أن شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيوتك" قد أعلنتا أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعَّال بنسبة تزيد على 90٪ في الوقاية من كورونا، بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة.

من جانبها أشادت منظمة الصحة العالمية بلقاح "فايزر"، مشيرة إلى أنه قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس/ آزار 2021، فيما وقال مسؤول كبير في المنظمة، بحسب "رويترز": إن "اللقاح قد يتم طرحه بحلول مارس القادم للفئات الأكثر ضعفاً".

وكان المدير التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية، قد توقع أن لقاح أكسفورد لفيروس كورونا قد يكون جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.