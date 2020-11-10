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    أبو ظبي، الإمارات سبتمبر 2020

    الإمارات تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع ميانمار

    © REUTERS / NIR ELIAS
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    أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، إقامة علاقات دبلوماسية بينها وبين دولة ميانمار.

    ووقع البلدان، بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

    ووقع من الجانب الإماراتي، لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، فيما وقع نيابة عن ميانمار، السفير كياو موي تون، المندوب الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة.

    المقاتلات الإسرائيلية إف-16
    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    أول تعاون حكومي بين الإمارات وإسرائيل بعد تطبيع العلاقات

    وذكر البيان المشترك أن "المصالح المشتركة للبلدين يمكن تفعيلها من خلال تشجيع التفاهم المتبادل وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

    وأعربت السفيرة السعودية عن تطلعها لتطوير العلاقات مع ميانمار على أساس المصالح والأولويات المشتركة.

    وأكدت نسيبة حرص دولة الإمارات على التعاون مع ميانمار، بما في ذلك من خلال رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وذلك من أجل فتح المجال أمام الشراكات المستقبلية لخدمة تطلعات دول وشعوب المنطقة.

    ونقلت الوكالة الإماراتية عن مندوب ميانمار قوله "نشكر الإمارات على إرسالها 5 أطنان من المساعدات الطبية إلى بلاده، لتمكينها من مكافحة جائحة كوفيد-19".

    وأعرب دبلوماسي ميانمار عن تقديره للمساعدات والتعاون الذي قدمته دولة الإمارات أثناء عملية الانتخابات العامة، التي أُجريت في ميانمار، وتمكين مواطنيها المقيمين في دولة الإمارات من الإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات.

    وبعد التوقيع على البيان المشترك، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وبحثا فرص التعاون على مستوى الأمم المتحدة.

    كما تطرق الجانبان إلى وضع الروهينجا، وضرورة وجود قنوات اتصال مفتوحة، والتي تُعتبر مسألة ذات أولوية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تترأسها دولة الإمارات حالياً.

    وكانت الإمارات قد أعلنت في فترة سابقة، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

    ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

    واتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وبدء علاقة واسعة جديدة بموجب الاتفاق الذي أُبرم تحت رعاية الولايات المتحدة، مما يجعل الإمارات ثالث بلد عربي يرتبط بعلاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل بعد مصر والأردن.

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    الكلمات الدلالية:
    علاقات دبلوماسية, علاقات دبلوماسية, ميانمار, الخارجية الإماراتية, الإمارات
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