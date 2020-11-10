وزير الخارجية البريطاني ينعى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

نعى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعد وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال راب: "د. صائب عريقات كان نصير الحوار وحقوق الفلسطينيين. يحزنني سماع نبأ وفاته، أقدم التعازي لعائلته وللشعب الفلسطيني"، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية على "تويتر".

"د. صائب عريقات كان نصير الحوار وحقوق #الفلسطينيين. يحزنني سماع نبأ وفاته، وأقدم التعازي لعائلته وللشعب الفلسطيني"



- وزير الخارجية_ دومينيك راب — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) November 10, 2020

​توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/fw1G1rPuCW — حركة فتح (@fatehorg) November 10, 2020

​وأكدت أسرة عريقات وفاته في اتصال أجراه مراسل "سبوتنيك"، مشيرة إلى أنه كان يعالج بمستشفى إسرائيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب الجهاز التنفسي ما سبب مضاعفات أدت لنقله لمشفى هداسا داخل إسرائيل.

وكان عريقات قد أصيب بفيروس كورونا ودخل الحجر الصحي المنزلي مدة خمسة أيام قبل أن ينقل إلى المستشفى، لكن حالته الصحية تدهورت لاسيما أن الجهاز التنفسي لديه عانى من ضعف في أدائه.