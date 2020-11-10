بين الحزن والشماتة.. ردود فعل متباينة في إسرائيل على وفاة عريقات

أثار خبر وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، ردود فعل متباينة داخل المنظومة السياسية في إسرائيل.

وفي حين أبدى البعض حزنهم على وفاة عريقات، لم يخف آخرون شماتتهم في موته، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وتوفي عريقات، في مستسفى هداسا عين كارم الإسرائيلية بالقدس، التي نقل إليها في 18 من الشهر الماضي، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أيمن عودة النائب العربي بالكنيست (البرلمان)، ورئيس القائمة العربية (تحالف يضم 4 أحزاب عربية) في تغريدة على تويتر ناعيا عريقات : "لن يرى صائب شعبه محررا من قيود الاحتلال لكن أجيال من الفلسطينيين ستظل تتذكره كأحد العمالقة الذين كرسوا حياته من أجل استقلالهم".

סאיב לא יזכה לראות את עמו משתחרר מכבלי הכיבוש אבל דורות של פלסטינים עוד יזכרו אותו כאחד הענקים שהקדיש את חייו למען עצמאותם. — Ayman Odeh (@AyOdeh) November 10, 2020

عضو الكنيست نيتسان هورويتس رئيس حزب ميرتس اليساري، نعى عريقات قائلا "ارقد بسلام"، معزيا أسرته والشعب الفلسطيني.

وقال هورويتس إن عريقات كان "رجل دولة ورجل سلام.. ولطالما فضل أسلوب الحوار على العنف وجعل من حل الدولتين مشروع حياته".

وأعرب وزير الاقتصاد ورئيس حزب العمل عمير بيرتس، عن حزنه لوفاة صائب عريقات وقال: "سيبقى عريقات في الذاكرة كرجل آمن بعملية السلام ورافق المفاوضات مع إسرائيل لسنوات عديدة، مفضلاً السلام على العنف، تعازيّ لأسرته وللشعب الفلسطيني".

في المقابل، كان هناك من أعرب عن سعادته بوفاة عريقات ومن بينهم عضو الكنيست أوفير سوفر من حزب "يمينا" (يمين متشدد) الذي قال في تغريدة على تويتر : "امتدح صائب عريقات الإرهابيين، وعمل على مقاطعة إسرائيل، بل وكان من المروجين لارتكاب إسرائيل مذبحة في جنين. لا يمكن إطلاقا أن أقول ولو نصف كلمة جيدة بحقه".

סאיב עריקאת שיבח טרוריסטים, פעל לחרם על מדינת ישראל ואף היה ממובילי עלילת טבח ג'נין.

איך אפשר בכלל לומר עליו חצי מילה טובה? — אופיר סופר | Ofir Sofer (@ofir_sofer) November 10, 2020

كما هاجم عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتس من امتدحوا عريقات ونعوه ووصف على تويتر الإسرائيليين الذين يعبرون عن حزنهم على وفاة عريقات الذي وصفه بـ "المعادي للسامية" بأنهم ضلوا الطريق وفقدوا هويتهم.

ישראלים שמביעים צער על מותו של אנטישמי תומך טרור שהיה ממובילי המאבק נגד ישראל זה משהו שאין לתאר. אבדן דרך, מחיקת זהות ועיוות מוסרי עצוב. אבל האמת היא שאבדן הדרך הזה התחיל כבר מזמן כשהם התחבקו והסתחבקו איתו כשהוא במשחק כפול ממשיך לתדלק את הטרור נגד אזרחי ישראל. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 10, 2020

كذلك ندد يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإبداء إسرائيليين حزنهم على وفاة عريقات.

وقال يائير : "فقط للعلم، الآن على تويتر، كل صحفي اليسار، يتباكون على وفاة الإرهابي الفلسطيني صائب عريقات الذي عمل على تدمير إسرائيل.. ليست أمزح هذه حقيقة".

סתם שתדעו, שכרגע בטוויטר, כל עיתונאי השמאל, מבכים את מותו של המחבל הפלסטיני שפעל להשמדת ישראל, סאיב עריקאת, ואפילו כותבים עליו ״יהיה זכרו ברוך״. אמיתי לגמרי, אני לא צוחק. — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) November 10, 2020

يذكر أن صائب عريقات أجرى عملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 سنوات حيث كان يعاني من مرض التلف الرئوي.

وعريقات هو أحد أبرز القيادات بالسلطة الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مقربا من الزعيم الراحل ياسر عرفات.