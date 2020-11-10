بعد قرار الإغلاق الكامل... عون: الوقاية هي الدواء الأول والأفعل والمجاني لمواجهة انتشار كورونا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إن الوقاية هي الدواء الأول والأفعل والمجاني لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وقال عون: "لضرورة التنسيق بين الوزارات والإدارات المختصة، وسيعقد مؤتمر وطني قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء "كورونا" لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الإقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن"، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر".

الرئيس عون خلال إجتماع المجلس الأعلى للدفاع: الوقاية هي الدواء الأول والأفعل والمجاني لمواجهة انتشار وباء "الكورونا" — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 10, 2020

​وقرر المجلس الأعلى للدفاع الإغلاق الكامل اعتباراً من الساعة 5:00 من صباح السبت 14/11/2020 ولغاية الساعة 5:00 من صباح الاثنين الموافق فيه 30/11/2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 15/3/2020.

وشدد نقيب الأطباء أثناء الاجتماع على ضرورة أن يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وأن يلتزم الجميع بالتدابير والإجراءات الوقائية في إطار الإقفال العام لما له من انعكاسات إيجابية على إنجاح قرار الإقفال العام.