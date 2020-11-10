لبنان: التعليم عن بعد هو البديل حتى آخر الأسبوع

قال ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ اللبنانية ​طارق المجذوب إن التعليم عن بعد سيكون هو البديل حتى آخر هذا الاسبوع، ولحين صدور قرارات أخرى.

وفي بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال المجدوب إن المؤسسات التعليمية، الرسمية والخاصة، ستتابع التعلم عن بعد من دون التعلم الحضوري لباقي أيام هذا الأسبوع.

وقال البيان إن الوزارة ستصدر لاحقا استنادا إلى النصوص المتعلقة بالإقفال قرارات تنظم العمل والتعلم عن بعد خلال هذه الفترة.

وكان مجلس الدفاع الأعلى قد قرر في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الإغلاق العام من صباح السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني إلى صباح الاثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

واستثنى القرار مطار البلاد الدولي، وبعض القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الاقفال يهدف لابطاء التفشي الخطير للفيروس، وتدعيم الطاقم والجهاز الطبي.