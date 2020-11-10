وزير أردني: أجرينا الانتخابات في زمن كورونا كما في الولايات المتحدة الأمريكية

قال وزير الدولة الأردني، محمود الخرابشة، إن بلاده أجرت الانتخابات وقت كورونا، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الوزير "لا يجوز أن تتعطل حياة الدول والشعوب بسبب هذه الأزمة لكن يتم التعامل معها بحذر وخاصة من قبل المواطنين؛ حماية لصحتهم ولسلامة العملية الانتخابية".

وأضاف الوزير، اليوم الثلاثاء أثناء الإدلاء بصوته "جئت لأمارس حقي الدستوري"، حسب موقع "أخبار" الأردني.

وأوضح الخرابشة أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة.

وأكد وزير الدولة أن الحكومة تقف على مسافة واحد من جميع المرشحين، وهدفها الوحيد هو ضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري.

ودعا الخرابشة مواطني الأردن إلى القيام بدورهم وانتخاب من يمثلهم ويقوم بدوره التشريعي والرقابي.

وانطلقت، صباح اليوم، الانتخابات البرلمانية في الأردن، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان التاسع عشر. وتستمر عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، يتبعها ساعتان حتى التاسعة مساء للأشخاص في المناطق المعزولة، وفق صحيفة "الرأي" الأردنية.

"ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر 4647835 ناخبا وناخبة".

وبحسب موقع "خبرني" الإلكتروني، فقد نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني، الأسماء النهائية للقوائم الانتخابية للمرشحين، حيث بلغ عدد القوائم النهائية 294 قائمة، وعدد المرشحين داخل هذه القوائم 1674 مرشحاً، منهم 1314 من الذكور، و360 من الإناث، فيما بلغ عدد المنسحبين من الانتخابات النيابية 34 مرشحا.

وأوضحت الهيئة بحسب الموقع، تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز، والبالغ عددها 1824 في 23 دائرة انتخابية، إضافة إلى عدد صناديق الاقتراع والفرز، البالغ 8024 صندوقاً لانتخابات مجلس النواب في كل مركز.