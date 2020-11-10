الإمارات... افتتاح المركز الذكي لإدارة الحركة المرورية بدبي... صور

افتتح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، المركز الذكي لإدارة الحركة المرورية بدبي، والذي وصلت تكلفته إلى أكثر من نصف مليار درهم.

وقال ابن راشد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سندير حركتنا المرورية باستخدام الألياف البصرية وأجهزة تخصصية لرصد الحوادث، وشبكة كاميرات ذكية مربوطة بقواعد البيانات الضخمة، وأجهزة استشعار وأجهزة لرصد زمن الرحلات بين مناطق الإمارة".

افتتحت اليوم المركز الذكي بدبي لإدارة الحركة المرورية بتكلفة أكثر من نصف مليار درهم .. سندير حركتنا المرورية باستخدام الألياف البصرية وأجهزة تخصصية لرصد الحوادث .. وشبكة كاميرات ذكية مربوطة بقواعد البيانات الضخمة .. وأجهزة استشعار وأجهزة لرصد زمن الرحلات بين مناطق الإمارة .. pic.twitter.com/uLWcC2ZNU3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 10, 2020

وأضاف: "كما اطلعت اليوم على مشاريع طرق وجسور جديدة بطول 119 كم وبتكلفة 4.6 مليار درهم ستخدم مطار آل مكتوم الجديد وإكسبو 2020 وجبل علي والمدينة العالمية للإنتاج الإعلامي.. واعتمدت أيضا استراتيجية التنقل ذاتية القيادة في الإمارة 2030".

كما اطلعت اليوم على مشاريع طرق وجسور جديدة بطول ١١٩ كم وبتكلفة ٤.٦ مليار درهم ستخدم مطار آل مكتوم الجديد وإكسبو٢٠٢٠ وجبل علي والمدينة العالمية للانتاج الإعلامي .. واعتمدت أيضاً استراتيجة التنقل ذاتية القيادة في الامارة ٢٠٣٠ ... دبي سابقة وسبّاقة وستبقى كذلك.. pic.twitter.com/e8ud0E3tpk — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 10, 2020

هذا ووعد نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، بالإعلان قريبا عن مهمات جديدة للإمارات في الفضاء الخارجي، فضلا عن برامج لتطوير أقمار صناعية، وإنشاء مركز محاكاة للفضاء للتدريب على المهمات الفضائية.