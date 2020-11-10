أمير الكويت يوجه رسالة إلى الحرس الوطني

وجه أمير الكويت نواف الأحمد رسالة إلى رجال الحرس الوطني تضمنت إشادة بما يقومون به.

وأكد الأمير في كلمة ألقاها خلال زيارته للرئاسة العامة للحرس الوطني، اتباع نهج الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح في دعم هذه المؤسسة الوطنية لتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه، بحسب موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال الأمير: "يسعدني زيارة الحرس الوطني إحدى مؤسساتنا العسكرية الشامخة، ويسرني أن التقي برجاله البواسل الذين يقومون خير قيام بمهامهم إلى جانب إخوانهم في كافة جهات الدولة، فلقد أثبتوا أنهم نموذج يحتذى به في الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم واقتدار".

وأضاف الأمير "لا يفوتني الإشادة بما قام به رجال الحرس الوطني من دور فعال ومساندة حثيثة لإخوانهم رجال الجيش وقوات الشرطة والمدنيين في دعم التصدي لوباء كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره".

وتابع: "مقدرين عملهم الدؤوب لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية في الدولة أثناء فترات الحظر إلى جانب القيام بمهامهم العسكرية في تأمين وحماية المنشآت العامة، فلقد أدوا دورهم بكل براعة وإتقان".