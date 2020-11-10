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    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020

    قيادي في الانتقالي: أبلغنا السعودية نيتنا المغادرة والانسحاب من وقف إطلاق النار مع الحكومة اليمنية

    © AFP 2020 / NABIL HASAN
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    أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، أن وفد المجلس المشارك في مفاوضات اتفاق الرياض أبلغ الجانب السعودي نيته المغادرة وإخلاء مسؤوليته فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار بشأن المواجهات العسكرية في محافظة أبين.

    وأضاف صالح في اتصال مع "سبوتنيك"، أن هذا الإجراء راجع إلى الاعتداءات المتكررة للقوات التابعة للحكومة اليمنية "الإخوانية" على القوات الجنوبية وآخرها أمس الاثنين، التي تسببت بسقوط عدد من القتلى في صفوف القوات الجنوبية، واعتبار ذلك إصرارا واضحا من الحكومة اليمنية على عدم تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد تعطيله.

    اتفاق الرياض
    © REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
    ما الذي حققه اتفاق الرياض حتى الآن في اليمن؟

    وأكد القيادي الجنوبي أن المجلس قدم الكثير من التنازلات للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة القائمة مع الحكومة اليمنية، لكن ذلك قوبل بتصرفات غير مسؤولة من الطرف الآخر الذي يعتمد على سياسة توزيع الأدوار على أطرافه بين معارض للاتفاق وآخر يعمل على المماطلة وإضاعة الوقت.

    وقال صالح إن الجنوبيين أضاعوا الكثير من الوقت بحثا عن السلام مع قوى، لا تعي معنى السلام، ولا تستوعب سوى لغة القوة، مبينا أن هذه القوة "ما زالت خيارا قائما ومطروحا لدى القوات المسلحة الجنوبية للدفاع عن سلامة وأمن أرض الجنوب ومصالح شعبه".

    وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

    ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.

    انظر أيضا:

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    وزير الخارجية اليمني يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة سحب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن
    وزير الخارجية السعودي: اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "خطوة إيجابية"
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