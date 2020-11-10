تطوير تقنية إماراتية رائدة لتشخيص "كورونا"

أعلنت دولة الإمارات، اليوم، عن تطويرها تقنية رائدة لتشخيص مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وتمكن باحثون من برنامج الأحياء ومركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة "نيويورك أبوظبي"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، من تطبيق نهج جديد لتشخيص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويتألف النهج الجديد من ثلاث مراحل تقنية من شأنها أن تساهم في تحسين دقة الاختبار بشكل كبير وزيادة فعاليته من حيث التكلفة.

وقام باحثو جامعة "نيويورك أبوظبي" تحت إشراف أستاذة علم الأحياء في جامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي، كريستين غونسالوس، والأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي يوسف إدغضور بتطبيق نهج النسخ العكسي، المعروف اختصاراً باسم RT-PCR" "، ونسخ عدد كبير من جزيئات الفيروس قبل إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الكمي، باستخدام رقاقة حيوية تعتمد على تقنية النانو، وذلك بدلاً من الجمع بين هذه المراحل في أنبوب مختبري عادي.

وقال يوسف إدغضور، الأستاذ المساعد في علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي إنه من خلال إضافة خطوة نسخ عدد كبير من جزيئات الفيروس واستخدام تقنية النانو أثبتنا أن تقنية الكشف الحساسة التي طورناها يمكنها كشف الأحمال الفيروسية المنخفضة وهو أمر أساسي في تقديم استجابة أكثر فعالية لـ "كوفيد19".