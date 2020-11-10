منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد على الحل السياسي في سوريا وتكثيف الجهود الدولية لإعادة الإعمار

أكدت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الثلاثاء، موقفها تجاه تسوية الأزمة في سوريا من خلال الحوار القائم على ضمان وحدة الأراضي السورية.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة، الذي تم اعتماده في ختام اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو، اليوم، والذي نشر على موقع الكرملين الإلكتروني: "تؤكد الدول الأعضاء على موقفها المشترك بأنه لا بديل لحل الأزمة في سوريا إلا من خلال الحوار القائم على ضمان سيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأكد البيان أن منظمة شنغهاي للتعاون تؤيد تعزيز عملية تسوية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم من أجل إيجاد حلول تلبي مصالح سوريا والمجتمع الدولي، "وفي مقدمتها وقف أعمال القوى الإرهابية على أراضي هذا البلد".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمساعدة سوريا في إعادة إعمار البلاد بعد الصراع، والمساعدة في عودة اللاجئين و النازحين إلى ديارهم".

هذا ويُعقد في دمشق مؤتمر دولي لعودة اللاجئين، تشارك روسيا بتنظيمه، في 11 و12 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتعاني سوريا من نزاع مسلح منذ عام 2011 بين قوات الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، وقوات المعارضة المسلحة، إلى جانب الجماعات الإسلامية والتنظيمات المتشددة.

وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول). وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

هذا وتستمر المفاوضات حول سوريا، في نور سلطان، والمعروفة بـ"صيغة أستانا" (الاسم السابق لعاصمة كازاخستان)، منذ عام 2017.