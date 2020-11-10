الكاظمي: لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين.

ودعا الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : أدعو وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 10, 2020

وأشار الكاظمي إلى أن هناك "حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد".

وتابع رئيس الوزراء العراقي "اجتماعنا مع اللجنة المالية كان إيجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض".

وبخصوص الاجتماعات مع الوفد السعودي قال الكاظمي "المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى مجموعة تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة وغيرها".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال جلسة مجلس الوزراء : المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين، للوصول الى مجموعة تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة وغيرها . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 10, 2020

ووصل وفد سعودي، يوم الأحد الماضي، إلى العراق، في زيارة رسمية في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، ولعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين لبحث التعاون في المجالات المختلفة.