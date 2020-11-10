المغرب... توصيات ملكية بإجراء حملة تطعيم واسعة للوقاية من كورونا

أعطى العاهل المغربي محمد السادس، تعليماته يوم الاثنين، من أجل بدء حملة تطعيم واسعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في بيان صادر عن القصر الملكي أن العاهل المغربي ترأس جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأضاف البيان "هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية (التعليم)، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها".

هذا وسجلت وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين 3170 إصابة مقابل 4596 إصابة يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 259 ألفا و951 حالة منذ ظهور أول حالة في البلاد.

كما بلغت الوفيات 84 حالة وفاة مقابل 75 يوم الأحد ليصل مجموع الوفيات جراء هذا الوباء 4356 حالة وفاة.