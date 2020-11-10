تسجيل
14:58 GMT10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا

    مسؤولة حكومية لـ"سبوتنيك": 547 إصابة بكورونا في مدارس سوريا... فيديو

    © Sputnik . Attia Al-Attia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/1047139109_0:0:3640:2048_1200x675_80_0_0_fdc436d8012ab77bbf6455d3de2bed06.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011101047140762-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-547-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    أطلقت وزارة التربية السورية حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة التي تعاني من ممارسات جيش الاحتلال الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الموالي له، من خلال الاستيلاء على المدارس وتحويلها إلى مقرات، وسط تزايد ملحوظ في حالات إصابات كورونا بين صفوف التلاميذ والكادر التدريسي.

    وكشفت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية السورية، الدكتورة هتون الطواشي، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" بالحسكة أن عدد الإصابات المثبتة بفيروس "كورونا" بلغت حتى الآن 547 إصابة منها 283 إصابة في صفوف التلاميذ والطلاب و264 إصابة في صفوف الكوادر التعليمية والتدريسية والإدارية ومنها 6 إصابات في كوادر الصحة المدرسية.

    وأضافت الدكتورة الطواشي بأن مدارس محافظة الحسكة سجلت حتى الآن 18 إصابة بفايروس "كورونا " بينهم ثلاث تلاميذ، حيث تم إغلاق شعبتين صفيتين ضمن مدارس الحسكة والقامشلي نتيجة إصابة المعلم أو المعلمة المشرفة على الصفوف، وذلك كجراء احترازي لعدم انتقال الفايروس إلى الآخرين.

    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا

    وأوضحت الطواشين أن وزارة التربية ستعمل بالتنسيق مع الجهات والمنظمات على تأمين 20 ألف كمامة قماشية للكوادر التعليمية والتدريسية في محافظة الحسكة، مع تأمين كمامات قماشية لطلاب الحلقة الثانية والمرحة الثانوية مع ضرورة تأمين المياه بشكل دائم للأبنية المدرسية للمحافظة على النظافة العامة والشخصية، وذلك بسب الانقطاع الطويل للمياه نتيجة الظروف المفروضة على المحافظة.

    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا

    في حين طالبت المسؤولة الحكومية بضرورة الإسراع بنقل وتأمين جهازين (بي سي آر) لإجراء الفحوصات الدورية وإجراء المسحات التأكد من الإصابات بفيروس "كورونا"، لمحافظة الحسكة التي تفتقر ولوجود هذا النوع من الأجهزة الضرورية.

    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا

    وحول حملة التلقيح، قالت الدكتورة الطواشي أن الحملة انطلقت من محافظة الحسكة نظراً لأهمية المحافظة وخصوصيتها ولا سيما أن مدارسها تعاني من اكتظاظ داخل الشعب الصفية، نتيجة الاستيلاء على عدد كبير من مدارسها ولجميع المراحل التعليمية من قبل الجهات والفصائل والميليشيات المسلحة وبقوة السلاح.

    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا

    وأوضحت الطواشي أن حملة اللقاح المدرسي، هي حملة سنوية تقوم بها وزارة التربية بالتعاون مع وزارتي الصحة والإدارة المحلية، لاستهداف تلاميذ الصف الأول باللقاح الثنائي طفلي وشلل أطفال بينما يتم استهداف تلاميذ الصف السادس بلقاح ثنائي كهيلي، مبينة أن الحملة تهدف لإعطاء اللقاح لنحو 414 ألف طفل في الصف الأول على مستوى سورية منهم 14 ألفا و600 في محافظة الحسكة، و340 ألف طفل في الصف السادس على مستوى البلاد منهم 12 ألف تلميذ في محافظة الحسكة.

    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا

    وأضافت بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الصحة المدرسية في الحسكة لضمان الوصول إلى كل التلاميذ المستهدفين في الحملة المهمة لناحية الرعاية وحماية الأطفال وتحصينهم ضد الأمراض والأوبئة في ظل الاكتظاظ داخل الشعب الصفية الواحدة جراء استيلاء على المدارس وحرمان آلاف الأطفال والشباب من التعلم.

    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    وزارة التربية السورية تطلق حملة اللقاح المدرسي انطلاقاً من محافظة الحسكة، سوريا

    وتعمل وزارة التربية السورية عبر مديريتها في الحسكة ضمن ظروف صعبة واستثنائية، نتيجة سيطرة قوات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي على عدد كبير من المدارس الحكومية في المحافظة، حيث تعاني المدارس المتبقية تحت سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي، من الاكتظاظ والازدحام الكبيرين، نتيجة إقبال واصرار السكان على تدريس أبنائهم المنهاج الحكومي ورفض المناهج الأخرى، تضاف لها الظروف الصحية الصعبة في ظل انتشار فيروس "كورونا".

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رحلة اليخت الاستكشافي القطبي بطرس الأول في جزيرة كيجي، روسيا 1 أكتوبر 2020
    حيث تلتقي السماء بالأرض... مناظر طبيعية خلابة وجهات سياحية في روسيا
    حملة ترامب تشكك بتصويت البريد في بنسلفانيا وترفع دعوى قضائية
    حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن التصويت بالبريد
    صائب عريقات.. المفاوض المثالي يرحل قبل أن تتحرر فلسطين
    صائب عريقات... المفاوض المثالي يرحل قبل أن تتحرر فلسطين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك