الكاظمي يغرد بشأن أزمة الرواتب في العراق

كتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تغريدة عن أزمة الرواتب التي تعاني منها البلاد.

وغرد الكاظمي على حسابه الرسمي على توتير منتقدا "استغلال البعض" أزمة الرواتب كمادة سياسية.

وكتب الكاظمي: "يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية. لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء".

يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية. لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء.

اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 9, 2020

​وتابع الكاظمي: "أتطلع إلى تعاون البرلمان لتمرير الإجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".

وقال الكاظمي في تصريح سابق له "هناك نحو 4 ملايين موظف في مؤسسات الدولة العراقية يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة".

وعقد اجتماع أمس بين رئيس الحكومة العراقية وأعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة قانون الاقتراض وموازنة 2021، وطالبت اللجنة المالية بإجراء جملة من اللقاءات مع الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الإصلاحات الاقتصادية.