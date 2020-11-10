صحيفة عبرية تكشف قائمة أسلحة تعتزم أمريكا بيعها للإمارات

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأسلحة التي من الممكن أن توافق الإدارة الأمريكية على بيعها للإمارات.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الكونغرس الأمريكي سيعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة قائمة بأسلحة أمريكية تمهيدا لتنفيذها للإمارات، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأكدت الصحيفة أنه من المرجح أن تضم القائمة التي تنوي الإدارة الأمريكية بيعها للإمارات:

- 50 طائرة من طراز F35.

- 18 طائرة دون طيار من طراز MQ-9 Reapers بما في ذلك الذخيرة.

- حزمة ذخيرة بقيمة 10 مليارات دولار تشمل: صواريخ دقيقة وقنابل ذكية.

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وفي 22 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، وقع وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي، على إعلان تتعهد واشنطن بموجبه بضمان التفوق النوعي لإسرائيل في المجال العسكري.

وقالت قناة "كان" الرسمية في حينه إن توقيع إعلان ضمان التفوق النوعي لإسرائيل، يأتي على خلفية سعي واشنطن لبيع مقاتلات "إف 35" إلى الإمارات.