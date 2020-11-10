الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية عبر "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أسقطت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وكانت الطائرة بدون طيار تحت المراقبة طيلة الحادث، ولم يكن هناك أي خطر على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والمناطق المجاورة".

כוחות צה"ל הפילו לפני זמן קצר רחפן של ארגון הטרור חיזבאללה שחדר משטח לבנון לשטח ישראל. הרחפן היה במעקב הכוחות לאורך האירוע. לא נשקפה סכנה לכוחות צה״ל וליישובים הסמוכים. פיקוד הצפון ממשיך לשמור על מוכנות גבוהה ולא יאפשר כל הפרה של ריבונות מדינת ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 10, 2020

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك أي خطر".

وأضاف أدرعي أن "القيادة الشمالية تواصل الحفاظ على حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة دولة إسرائيل".