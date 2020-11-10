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    كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

    هذه رسالة "صائب عريقات" قبل موته

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    العالم العربي
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    أعلنت أسرة الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين عن رسالته الأخيرة التي كتبها قبل موته.

    وبحسب تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء فقد قال السفير محمد عريقات الأمين العام لائتلاف شباب فلسطين إن رسالة الدكتور صائب عريقات هي أن "القدس هي عاصمة دولة فلسطين ويجب أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه على كامل ترابه وأن تتوحد أرض فلسطين وينتهي الانقسام".

    صورة من الأرشيف - أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القدس 28 أكتوبر 2019
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعد إصابته بفيروس "كورونا"

    وكان صائب عريقات، الذي شغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، قد توفي اليوم الثلاثاء بعد رحلة صراع مع المرض، فى أعقاب إصابته بوباء كورونا.

    وأكدت أسرة عريقات وفاته في اتصال أجراه معها مراسل "سبوتنيك"، مشيرة إلى أنه كان يعالج بمستشفى إسرائيلي إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي أصاب الجهاز التنفسي ما سبب مضاعفات أدت لنقله لمشفى هداسا داخل إسرائيل.

     وُلد عريقات فى 28 أبريل/ نيسان 1955 فى أريحا بالضفة الغربية، وحصل على الشهادة الجامعية من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية وجامعة برادفورد البريطانية التي حصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السلام.

    وبعد نيله درجة الدكتوراة حصل على الجنسية الأمريكية، ثم عمل محاضرًا للعلوم السياسية فى جامعة النجاح الوطنية في نابلس كبرى الجامعات الفلسطينية وأعرقها، كما عمل صحفيًا فى جريدة القدس الفلسطينية لمدة 12 عامًا.

    يذكر أن عريقات قد خضع فى 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 لعملية زراعة رئة فى مستشفى إينوفا فيرفاكس فى فرجينيا الشمالية، وفى 9 أكتوبر الفائت أُعلن عن إصابته بمرض فيروس كورونا، وفي 18 أكتوبر 2020 نُقل إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلى في القدس لتلقى العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية.

    صائب عريقات.. المفاوض المثالي يرحل قبل أن تتحرر فلسطين
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    صائب عريقات.. المفاوض المثالي يرحل قبل أن تتحرر فلسطين

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    الكلمات الدلالية:
    القدس, مصر, فلسطين, صائب عريقات
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