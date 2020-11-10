الأردن… "المستقلة للانتخابات" تكشف حقيقة توقف الاقتراع بسبب كورونا

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية أن عملية الاقتراع لم تتوقف في أي من مراكز الاقتراع في المملكة، مشيرة إلى أن مروجي الشائعات ستتم محاسبتهم.

© REUTERS / Muhammad Hamed وزير أردني: أجرينا الانتخابات في زمن كورونا كما في الولايات المتحدة الأمريكية "عمون" الإخبارية الأردنية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية جهاد المومني، نفى الأنباء التي تتحدث عن توقف التصويت بسبب ظهور إصابات كورونا في عدد من المراكز.

وقال المومني: "من تداولوا هذه الأنباء سيتم تحويلهم لوحدة الجرائم الإلكترونية كون هذه الأخبار إشاعات تشيع الخوف والقلق وتؤثر على مجمل العملية الانتخابية التي يعمل الجميع على إنجاحها".

وتابع: "هناك مدنيين ارتدوا لباس الجمارك الأردنية وظهروا في أحد مراكز الاقتراع والفرز"، مضيفا: "اللباس مدنيا وليس عسكريا".

وعلق الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية على الفيديوهات التي يتم تداولها عن المال الفاسد و شراء الأصوات، مؤكدا أن الهيئة اطلعت على كل الفيديوهات من خلال لجنة خاصة وتم تحويل بعضها للأجهزة الأمنية للتحقيق فيها أو للادعاء العام، مبينا أن جميع الفيديوهات تم اتخاذ قرارات حيالها.

وأكد أن هناك ملاحظات على تقارير لجهات رقابية وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع إدارة إحدى مراكز الاقتراع والفرز حول ارتداء مندوبي المرشحين لصورة المرشح وهو ما يعد مخالفة لكن تم حلها.

وأوضح المومني أنه "تم التعامل مع حالتين لرفض خلع الكمامة بمركزي اقتراع، كما تم حل مشكلة تعطل الماسح الضوئي في إحدى مراكز الاقتراع في إربد".

وانطلقت، صباح اليوم، الانتخابات البرلمانية في الأردن، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان التاسع عشر. وتستمر عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، يتبعها ساعتان حتى التاسعة مساء للأشخاص في المناطق المعزولة، وفق صحيفة "الرأي" الأردنية.