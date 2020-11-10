نتنياهو: دائرة السلام تتوسع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن دائرة السلام تتوسع.

كتب نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا في جلسة الكنيست التي بحثت العلاقات الإسرائيلية البحرينية، أنه ستكون هناك دول أخرى ستنضم إلى دائرة السلام.

أشكر صديقنا العظيم ترامب على دعمه الكبير-على اعترافه بأورشليم كعاصمة إسرائيل وبسيادتنا على الجولان وعلى نقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم وعلى موقفه الحازم ضد إيران وعلى تعزيز علاقاتنا الأمنية وإقامة اتفاقيات السلام. أرحب بقيام جو بايدن وكامالا هاريس بالترحيب بهذه الاتفاقيات. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 10, 2020

وقال نتنياهو:

دائرة السلام ستتوسع ومعها سيتم تعزيز الاستقرار والازدهار، وسنقف معا سدا منيعا ضد الإسلام المتطرف الذي تقوده إيران.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دعمه لبلاده، خاصة حيال اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وعلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وتابع نتنياهو:

وعلى موقفه الحازم ضد إيران وعلى تعزيز علاقاتنا الأمنية وإقامة اتفاقيات السلام. أرحب بقيام جو بايدن وكامالا هاريس بالترحيب بهذه الاتفاقيات.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين الذي وقع في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقات للتصويت عليها في البرلمان "الكنيست" لتصبح نافذة وفق القانون الإسرائيلي.