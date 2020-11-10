وزير التعليم المصري: دول عربية طلبت الاستعانة بخبرتنا في نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مصر، إن دولا عربية طلبت الاستعانة بالخبرة المصرية فى نظام التعليم الجديد.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، التقى وزير التعليم المصري بمسؤولين من البنك الدولي، واستعرض خلال مؤتمر معهم الرؤية المصرية لإعادة تصميم التعليم المصري وأوجه التعاون مع البنك الدولي ورحلة بناء التعليم المصري الجديدة والتي بدأت في أواخر عام 2017 وتغطي الآن خمس سنوات تعليمية من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي.

وأشار الموقع إلى أن شوقي استعرض أمام المسؤولين في البنك الدولي مراحل تطوير التعليم في المرحلة الثانوية والذي يستهدف تغييرًا عميقًا في أساليب التقييم للتوجه نحو فهم مخرجات التعلم بدلا من التقييم القديم الذي يقيس مهارات الحفظ والاسترجاع.

ولفت الوزير خلال عرضه إلى مراحل استخدام التقنيات الحديثة وما قامت به مصر منذ بداية جائحة كورونا بما في ذلك منصات التعلم الرقمي والتعليم عن بعد واستكمال خطط بناء تعليم مصري عصري بجودة عالمية.