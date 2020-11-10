الادعاء يطالب بالمؤبد لسليم عياش المدان في اغتيال الحريري

طالب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن المؤبد لسليم عياش الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أدانت في 18 آب/ أغسطس عياش، وهو واحد من أربعة أعضاء في حزب الله اتهمتهم في قضية اغتيال رفيق الحريري في شباط/ فبراير عام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

واستمع القضاة في جلسة الثلاثاء إلى "مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثِّلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها" عليه.

وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة:" أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد"، مشيرا إلى أن الادعاء يرى أن "هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد".

وأضاف "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة... يُعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية".

ويبحث الادعاء أيضاً مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابيا لرفض "حزب الله" تسليم أي من عناصره إلى المحكمة طالما اعتبرها "مسيسة"، ولم يعترف بقراراتها.

وفي 14 شباط/ فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في تفجير استهدف موكبه وسط بيروت.

واعتبرت المحكمة أن الاغتيال "سياسي" نفذه "الذين شكل الحريري تهديدا لهم"، لكنها أشارت إلى أنه "ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال" كما "ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

ويواجه عياش اتهامات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في أيلول/ سبتمبر 2019 تهمتي "الإرهاب والقتل" لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005.