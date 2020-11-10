ليست الأولى.. غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو

بعث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، رسالة تهديد إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن غانتس هدد نتنياهو بأنه في حال عدم إقرار ميزانية الدولة للعام 2020/2021، فإنه سيذهب إلى صناديق الاقتراع، التي انضم للائتلاف الحاكم مع نتنياهو ، لتجنبها، وعدم الدخول في انتخابات رابعة.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أن الوقت ينفد، وحزبه "أزرق أبيض" يريد إقرار الميزانية بأسرع وقت، وإلا سيكون المصير هو الدخول في انتخابات جديدة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وأشار غانتس إلى أن الحزب الحاكم "الليكود" يؤجل المصادقة على ميزانية الدولة المقبلة، وبأنه كان يتعين تمرير تلك الميزانية في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكنه يقوم بتأجلها، غير مرة، دون أي تفسير - بحسب ويزر الدفاع الإسرائيلي.

ويذكر أن الخلافات المستعرة بين غانتس ونتنياهو لسببين، الأول هو الاختلاف حول إدارة البلاد في ظل جائحة كورونا، والثاني لعدم تمرير ميزانية البلاد للعام 2020/2021.