ليفني تكشف فحوى رسالة نصية تلقتها من عريقات أثناء مرضه

كشفت وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، اليوم الثلاثاء، عن مضمون رسالة نصية تلقتها من كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أثناء مرضه.

وفي تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، قالت ليفني: "أرسل لي رسالة نصية، قال فيها: لم أنته مما ولدت لأفعله".

وأعربت الوزيرة الإسرائيلية السابقة عن عميق حزنها بسبب وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بقولها: "لقد حزنت على وفاة صائب عريقات".

وأضافت: "كرس صائب حياته لشعبه واعتاد أن يقول إن الوصول إلى السلام هو مصيري".

وفي ختام تغريدتها ختمت: "خالص تعازي للفلسطينيين ولأسرته.. سنشتاق إليه".

I’m saddened by the death of @ErakatSaeb. Saeb dedicated his life to his people. Reaching Peace is my destiny he used to say. Being sick, he texted me: “I’m not finished with what I was born to do”. My deepest condolences to the Palestinians and his family. He will be missed. — ציפי לבני Tzipi Livni (@Tzipi_Livni) November 10, 2020

​وقبل ساعات، أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية وفاة أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من جراء تداعيات إصابته بكورونا.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية الحداد العام وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام حدادا على رحيل عريقات.

وتولى عريقات مناصب عدة خلال مسيرته السياسية، ليعرف بأنه ذاكرة فلسطين السياسية، خاصة فيما يتعلق بملف المفاوضات مع إسرائيل.