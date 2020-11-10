الخارجية السودانية: نعاني من مشكلات اقتصادية وعدم قدرة على مواجهة كورونا

صرح وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعاني من مشكلات اقتصادية إلى جانب ضعف الموارد لمجابهة فيروس كورونا الذي يعاود انتشاره للمرة الثانية في البلاد.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال قمر الدين، خلال لقائه مع المبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان، روبيرت فيرويذر، الذي يزور الخرطوم هذه الأيام، إن "بلاده تواجه تحديات الوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا، وضعف الموارد المعينة على احتواء الجائحة"، وعبر الوزير قائلا إنهم "يتطلعون إلى دعم ومساندة المملكة المتحدة في هذا المجال".

من جهته، أبدى المبعوث البريطاني، فيرويذر عن سعادته بهذه الزيارة المهمة، وأشاد "بالتطورات الإيجابية الضخمة للوضع السياسي في السودان و مجهودات حكومة الفترة الانتقالية في إحلال السلام والاستقرار".

كما رحب المبعوث البريطاني، حسب البيان، بخطوة "تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل، وأيضا قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما سيجنيه السودان من منافع وأولها الاستفادة من برنامج مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبيك)".

وأشار البيان إلى، أن"الاجتماع، تناول القضايا الحدودية والأوضاع في دولة جنوب السودان والأمن الإقليمي، خاصة تصاعد الأوضاع الأمنية في جمهورية إثيوبيا ودور منظمة الإيفاد والمجتمع الدولي في حل النزاع".

وأضاف فيرويذر، أن "المملكة المتحدة، تطلع لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع السودان لتعزيز الشراكة والتعاون في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

ويذكر أن اللجنة العليا لدرء جائحة كورونا في السودان قد أعلنت اليوم الثلاثاءعن طريق بدء الموجة الثانية لانتشار الجائحة فيروس كورونا في السودان حيث بلغ عدد المصابين 707 إصابات منذ بداية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الثلاثاء، إصابة وزير الصحة أسامة عبد الرحيم ومعه 2 من كبار المسؤولين بالوزارة.