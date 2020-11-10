الملك سلمان يصدر قرارا جديدا بشأن نظامي خدمة الضباط والأفراد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن نظامي خدمة الضباط والأفراد في المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء في البلاد، عقد جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وأصدر مجموعة من القرارات من بينها تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد.

قرارات #مجلس_الوزراء منها تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، على النحو الوارد في القرار.#واس pic.twitter.com/2qTafwhdBM — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 10, 2020

واطلع العاهل السعودي على ما انتهى إليه مجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة، والذي أفضى إلى تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه على تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.