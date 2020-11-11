جرحى إثر اعتداء بالمتفجرات داخل مقبرة لغير المسلمين في السعودية... صور

أعلنت مصادر إعلامية وقوع اعتداء بالمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية، وأنباء أولية عن وقوع جرحى.

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته "فرانس بريس" أن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية.

#عاجل: اعتداء بمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين في #جدة ووقوع جرحى (الخارجية الفرنسية)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 11, 2020

وبحسب الخارجية الفرنسية، فقد تم الهجوم داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى.

عاجل:



اعتداء بمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين في جدة وأنباء عن وقوع جرحى. pic.twitter.com/bjjH8Sz1XW — Screen Mix (@ScreenMix) November 11, 2020

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الهجوم تم خلال تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى التي تصادف في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

#مقبرة_جدة المخصصة لغير المسلمين التي حدث فيها التفجير اليوم . pic.twitter.com/COcJfIcHjw — عين (@lio_l_oil) November 11, 2020

وجاء في نص البيان: إن "الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب بسقوط جرحى".

#تحديث: أصيب عدد من الأشخاص بجروح الأربعاء في هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في #جدة في غرب #السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.#فرانس_برس (2/1) — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 11, 2020

وأدانت الخارجية الفرنسية في بيانها الهجوم، مؤكدة أنه هجوم "غير مبرر"، و"جبان"، والذي تم أثناء وجود عدد من القناصل من بينهم القنصل الفرنسي في السعودية.