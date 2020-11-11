نتنياهو عن رئيس وزراء البحرين الراحل: له إسهامات كبيرة في اتفاق السلام

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيره البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مؤكدا أن الراحل كان له إسهامات كبيرة في اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.

وبحسب بيان أصدره مكتب نتنياهو عن رئيس الوزراء البحريني الذي أعلنت وفاته اليوم الأربعاء، "أثمن مساهمته الكبيرة في تحقيق السلام بين بلدينا"، بحسب "رويترز".

ونعى نتنياهو آل خليفة "أتقدم باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي بخالص التعازي لملك البحرين صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة وللأسرة الملكية وللشعب البحريني في وفاة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته".

وأعلن الديوان الملكي في البحرين اليوم الأربعاء وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاما)، الذي يعد أقدم رئيس وزراء في العالم.

وأعلنت البحرين الحداد الرسمي لمدة أسبوع وستغلق الوزارات والإدارات الحكومية ثلاثة أيام بدءا من يوم الخميس.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، اتفاقية السلام مع البحرين.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين الذي وقع في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقات للتصويت عليها في البرلمان "الكنيست" لتصبح نافذة وفق القانون الإسرائيلي.