الصحة المصرية تكشف مفاجأة بشأن إصابة الشباب بفيروس كورونا

وقالت الوزيرة إن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بمرض كورونا المستجد بمصر تتراوح ما بين 35 و50 عاما، بنسبة 30.7% من إجمالي الإصابات، حسبما نقل موقع "صدى البلد".

وأصافت زايد أن المرحلة العمرية الأعلى في نسب الوفاة بكورونا من سن 60 فاكثر، بنسب تتراوح ما بين 33% و 35%، ولا تتعدى نسبة الوفاة بكورونا في الأطفال نسبة 1%.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدمت خلاله تقريرا حول الموقف الراهن لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وحذرت الوزيرة من أن أكثر الأماكن إزدحاماً وإقبالاً من المواطنين هي الأسواق، لافتة إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات الإحترازية والتشديد على منع التجمعات، كما لفتت إلى أنه بات من الملحوظ عالمياً أن أعلى معدل وفيات يكون في شهري ديسمبر /كانون الأول ويناير/كانون الثاني، نظراً لزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنه في ظل الوباء فلابد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر خلال هذه الأشهر لتجنب ارتفاع معدل الوفيات.

وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، قد قالت إن الوزارة بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "فايزر"، و30% من لقاح إكسفورد، وأضافت الوزيرة أن هناك 11 لقاحا في المراحل النهائية ومصر شاركت في التجارب السريرية للقاحين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة، أمس الثلاثاء، عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروي كورونا، حسب جريدة "أخبار اليوم" المصرية الحكومية.