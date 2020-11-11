الأردن... فرق خاصة للتحقيق في فيديوهات أثارت ضجة

كشفت مديرية الأمن العام في الأردن، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، تحرك فرق خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو أثارت ضجة واسعة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم رصد ومتابعة الفيديوهات التي جرى تداولها أمس، والتي سببت حالة من الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام في الأردن رصدت في الفيديوهات مظاهر احتفالية وتجمعات وإطلاق عيارات نارية في عدد من المناطق بعد انتهاء العملية الانتخابية وبداية عمليات الفرز.

وأوضح المتحدث الإعلامي أنه "جرى تكليف فرق تحقيق خاصة وفنية لمتابعتها والتحقق منها وأماكنها والأشخاص الذين ظهروا خلالها لضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، إغلاق صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين الذين توجهوا اليوم لانتخاب المجلس النيابي التاسع عشر، وقد بلغت نسبة التصويت 29.88%.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، خلال مؤتمر صحافي، إنه "لأول مرة نسبة تصويت الإناث في التصويت تنخفض عن الذكور".

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى رصد ومتابعة بعض الفيديوهات التي جرى تداولها أمس، لمظاهر احتفالية وتجمعات وإطلاق عيارات نارية في عدد من المناطق بعد انتهاء العملية الانتخابية وبداية عمليات الفرز .

للتفاصيل https://t.co/zXUlxTvHhI#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/oefENGcYWm — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) November 11, 2020

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الذكور المصوتين اليوم بلغت 34.09% في حين كانت نسبة النساء المصوتات 26.1%.