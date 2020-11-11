أردوغان: نأمل بدء مرحلة سلام في سوريا مماثلة لقره باغ

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده للعمل مع القوى الفاعلة في المنطقة وعلى رأسها روسيا، من أجل بناء سوريا الجديدة، مشددا على ضرورة إبعاد المنظمات الإرهابية من أجل تحقيق ذلك.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، اليوم الأربعاء: "مستعدون للعمل مع القوى الفاعلة في المنطقة على رأسها روسيا من أجل بناء سوريا الجديدة بإرادة شعبها"، مضيفا: "نأمل بدء مرحلة سلام وأمن في سوريا مماثلة لقره باغ في أقصر وقت ممكن، ولكن يجب إبعاد النظام والمنظمات الإرهابية أولا من أجل تحقيق ذلك".

وأعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم الخميس الماضي، أن المسلحين في إدلب يشغلون مواقع التشكيلات المعتدلة، الأمر الذي قد يشير إلى وجود خطط لتصعيد الأوضاع من أجل تقويض الاتفاقات بين تركيا وروسيا.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، ألكسندر غرينكيفيتش، إن المسلحين الموالين لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي [المحظور في روسيا] قد قاموا بزيادة القصف من أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن 39 جنديا سوريا قد لقوا مصرعهم منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وقال غرينكيفيتش في إحاطة: "القوات الجوية الروسية والقوات المسلحة السورية لا تقوم بقصف الأهداف المدنية. وفي الوقت نفسه، نلاحظ زيادة كبيرة في انتهاك نظام وقف إطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة غير القانونية الموالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي [المحظور في روسيا]".