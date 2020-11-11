وزير الداخلية الأردني يأمر بتفعيل أمر الدفاع رقم 20

أمر وزير الداخلية الأردني، توفيق الحلالمة، اليوم الأربعاء، بتفعيل أمر الدفاع رقم 20.

وذكرت وكالة "عمون" الإخبارية، أن الوزير أمر الحكام الإداريين بتفعيل أمر الدفاع رقم 20 القاضي بمنع التجمعات في المناسبات واستخدام إجراءات وأدوات الوقاية والسلامة العامة.

وأكد الوزير الأردني على "اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين ووفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص".

وأشار إلى أنه ستجري متابعة وضبط الأشخاص الذين قاموا يوم أمس بعمل تجمعات انتخابية وإطلاق عيارات نارية.

وأوضح وزير الداخلية أن هذا الإجراء جاء بسبب تطورات الوضع الوبائي وازدياد أعداد الإصابات وعدم التزام بعض المواطنين بأوامر الدفاع، ما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.

كما طلب الحلالمة من الحكام الإداريين "إيلاء هذا الأمر جل العناية والاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الاختصاص".

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، إغلاق صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين الذين توجهوا اليوم لانتخاب المجلس النيابي التاسع عشر، وقد بلغت نسبة التصويت 29.88%.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، خلال مؤتمر صحافي، إنه "لأول مرة نسبة تصويت الإناث في التصويت تنخفض عن الذكور".