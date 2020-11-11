التلفزيون السعودي: طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في جدة بعد أنباء عن انفجار بها

قالت قناة الإخبارية السعودية إن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة أمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".

فيديو | بعد أنباء عن حادثة في مقبرة لغير المسلمين في #جدة.. مراسل #الإخبارية: طوق أمني متكامل على محيط المقبرة والحالة مستقرة pic.twitter.com/fc3iOTeVWn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2020

​وقالت الخارجية الفرنسية اليوم إن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته "فرانس بريس" أنه "تم الهجوم داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى".

#تحديث: أصيب عدد من الأشخاص بجروح الأربعاء في هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في #جدة في غرب #السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.#فرانس_برس (2/1) — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 11, 2020

​وأشارت إلى أن "الهجوم وقع أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى التي تصادف في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني".