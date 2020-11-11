السفارة الفرنسية في الإمارات تدعو رعاياها إلى توخي الحذر بعد هجوم جدة

دعت السفارة الفرنسية في الإمارات، اليوم الأربعاء، رعاياها إلى توخي الحذر بعد الهجوم الذي حدث اليوم في مدينة جدة السعودية، واستهدف مقبرة لغير المسلمين في المملكة.

ودعت السفارة رعاياها إلى توخي الحذر خاصة "في المناطق السياحية وأوساط الأجانب" بعد الهجوم الذي وقع في مدينة جدة السعودية، بحسب رويترز.

وذكر البيان صادر عن البعثة الدبلوماسية أن السفارة على اتصال بالسلطات الإماراتية الملتزمة بتوفير درجة عالية من درجات الأمن للفرنسيين.

وقالت الخارجية الفرنسية اليوم إن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".

#عاجل: اعتداء بمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين في #جدة ووقوع جرحى (الخارجية الفرنسية)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 11, 2020

​وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته "فرانس بريس" أنه "تم الهجوم داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى".

​وأشارت إلى أن "الهجوم وقع أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى التي تصادف في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني".