رئيس أركان الجيش الجزائري: الدفاع عن الوطن "قضيتنا جميعا"

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، الفريق السعيد شنقريحة، إن الدفاع عن الدولة الجزائرية وصون سيادتها اليوم هو قضية الجميع.

Youtub/dsa تعيين شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الجزائري "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن الفريق السعيد شنقريحة، أشرف على ملتقى حول دور الإعلام في مواجهة المخططات العدائية لاستهداف الجزائر.

وتابعت: "تم تنظيم الملتقى، اليوم الأربعاء، من طرف مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه على مستوى النادي الوطني للجيش بعنوان دور الإعلام في رص وتعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة المخططات العدائية لاستهداف الحزائر".

وقال الفريق شنقريحة: "مثلما كان تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستقلاله من براثن المستعمر الغاشم ومثلما كان قهر الإرهاب الهمجي الدموي قضية تجند في سبيلها كل الشرفاء من أبناء الجزائز، فان الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها اليوم هو قضية الجميع أيضا"، مضيفا: "يجب علينا تكثيف الجهود وتوحيدها وتنسيقها للتصدي لكافة المتغيرات المتسارعة على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الراهنة".