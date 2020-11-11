ماذا قدمت روسيا لسوريا خلال 5 سنوات؟

أعلن رئيس المقر الروسي لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم مساعدات إنسانية للسكان السوريين المحتاجين، والرعاية الطبية لأكثر من 132 ألف شخص.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، خلال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين إلى سوريا: "بموازاة العملية ضد الإرهابيين في سوريا، قام الجانب الروسي ولا يزال، بتقديم مساعدات إنسانية للسكان السوريين المحتاجين، حيث نفذ المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة أكثر من 2.6 ألف عمل إنساني، تم خلالها توزيع أكثر من 4.5 ألف طن من المواد الغذائية على السكان السوريين، وكذلك الأدوية والمواد الأساسية".

ووفقاً لميزينتسيف، قدم الأطباء الروس الرعاية الطبية لأكثر من 132 ألف شخص من سكان البلاد.

ونوه إلى أن "العسكريين الروس ساعدوا في إيصال المساعدات الإنسانية من بيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان و الصين وصربيا وفرنسا، والمساعدات من خلال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات إنسانية دولية أخرى".

هذا وانطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق، أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ويستمر المؤتمر لمدة يومين، وتشارك روسيا في تنظيمه.

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدة جلسات تتناول الوضع الحالي في سوريا وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم، إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم

كما يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا خلال مرحلة ما بعد الحرب ويختتم بجلسة ختامية وبيان ختامي.