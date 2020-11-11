السعودية: هجوم جدة حدث أثناء حضور القنصل الفرنسي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة "اعتداء جبان" أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة.

وأشارت الإمارة في بيان لها بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحادث "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

إمارة منطقة مكة المكرمة: الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.https://t.co/MAXw9hf012#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 11, 2020

​ولفتت الوكالة إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية".

المتحدث الرسمي لـ #إمارة_مكة

سلطان الدوسري:

باشرت الجهات الأمنية صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة #جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين pic.twitter.com/yOEVfjkpDy — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 11, 2020

​وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".

​وقالت الخارجية الفرنسية اليوم إن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته "فرانس بريس" أنه "تم الهجوم داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى".