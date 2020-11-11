وسط تأهب أمني.. إسرائيل تنصب "القبة الحديدية" في ذكرى اغتيال قيادي في "الجهاد الإسلامي"

رفعت أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة التأهب، اليوم الأربعاء، بعد تقديرات عن تصعيد محتمل في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في حركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، التي تصادف غدا الخميس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش نصب بطاريات إضافية من منظومة "القبة الحديدية" جنوب إسرائيل، بسبب مخاوف من إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضحت القناة العبرية أنه طرأ تغيير على مسار الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، التي تمر في أجواء قطاع غزة، وستمر الطائرات المغادرة والقادمة من شمالي تل أبيب، وهو أمر يحدث في الحالات الأمنية الاستثنائية أو جولات القتال في القطاع.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن مجموعة داخل الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، تعتقد أن رد الحركة على اغتيال أبو العطا "لم يكن كافيا، وأنها ستسعى إلى الانتقام في الذكرى السنوية للاغتيال".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بقتل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، بهاء أبو العطا (42 عاما) وزوجته، في غارة ليلية على منزله في قطاع غزة، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، وأعقب ذلك عملية عسكرية أطلقت إسرائيل عليها تسمية "الحزام الأسود".