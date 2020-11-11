معاون وزير الخارجية السوري يتمنى أمرا من بايدن

أعرب معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، عن أمله في أن يبتعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن سياسة "خلق التوترات وتأجيج الصراعات".

وقال سوسان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء إنه "بالنسبة لبايدن وترامب لا يهمنا الأشخاص ولكن السياسات"، مضيفًا "يجب أن يكون للولايات المتحدة علاقات جيدة مع دول العالم كافة والابتعاد عن خلق التوترات وتأجيج الصراعات... ونتمنى من الرئيس الجديد أن يتعلم من أخطاء أسلافه".

وأضاف "نحن نعول على أنفسنا ولا نعول على أحد"، مؤكدًا أن "السياسات الأمريكية التي مورست لم تؤد إلا إلى تأجيج الصراعات في العالم".

وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في دمشق، بمشاركة دولية واسعة، أبرزها من روسيا والعراق وإيران ولبنان.

ويوجد حتى اليوم أكثر من 6.5 مليون لاجئ سوري خارج البلاد، وفقًا لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة عبر "الفيديو" مع الرئيس الأسد الاثنين الماضي.