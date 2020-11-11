"أنصار الله" توجه تحذيرا للشركات الأجنبية في السعودية

هددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الأربعاء، باستهداف المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري في السعودية، محذرة كافة الشركات الأجنبية في المملكة من الاقتراب من هذه المنشآت.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة العميد يحيى سريع: "ردا على استمرار العدوان الظالم والحصار الغاشم والتصعيد العسكري المستمر والإصرار على استمرار إغلاق المطارات والموانئ على بلدنا فإن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة".

​وأضاف سريع قائلا: "وعلى ضوء ذلك فإننا نحذر كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وكذلك إخواننا من أبناء الحجاز ونجد والمقيمين فيها في كافة المناطق بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري لأنها ستكون هدفا مشروعاً من أهداف قواتنا العسكرية".

2_

وعلى ضوء ذلك فإننا نحذر كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وكذلك إخواننا من أبناء الحجاز ونجد والمقيمين فيها في كافة المناطق بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري لأنها ستكون هدفاً مشروعاً من أهداف قواتنا العسكرية.. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 11, 2020

​يأتي هذا التهديد في اليوم التالي لإعلان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله"، في معارك بمحافظة مأرِب النفطية شمال شرقي اليمن.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، الثلاثاء، أن "قوات الجيش واصلت تنفيذ عمليات نوعية ضد الحوثيين، في جبهات مَدغِل (شمال غربي مأرِب)، والمَخدَرة وصِرواح (غربي مأرب)، بالتزامن مع غارات دقيقة لمقاتلات التحالف".

وأكد "مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين في المعارك، وتدمير آليات عسكرية مختلفة لهم بغارات جوية وضربات لمدفعية الجيش".