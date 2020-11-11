فلسطين... تعطيل العمل في كافة البنوك ومؤسسات الإقراض

قررت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل العمل في كافة المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين في ذكرى إعلان الاستقلال.

ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية بيانا لسلطة النقد الفلسطينية قالت فيه إنه سيتم تعطيل العمل في البنوك ومؤسسات الإقراض في فلسطين يوم الأحد القادم 15/11/2020.

في سياق متصل، قالت الرئاسة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، إن الجانب الفلسطيني مستعد لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل على أساس من الشرعية الدولية، وذلك ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي التي طالب فيها الفلسطينيين باستئناف التفاوض "بدون أعذار"، وفق تعبيره.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014، وتعقدت مساعي استئنافها بسبب الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، والتي تتضمن إنشاء صندوق عالمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والدول المجاورة، وسيطرة إسرائيل على نحو 30 بالمئة من الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وإبقاء مدينة القدس بكاملها (بما فيها القدس الشرقية المحتلة) تحت سيطرة إسرائيل.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، بداية الشهر الماضي وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على مخطط لبناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة.