إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن مناطق السلطة الفلسطينية

قرر الجيش الإسرائيلي حظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن التنقل بين المناطق من شأنه أن يرفع نسبة العدوى، ويشكل خطرا على السكان في كلا الجانبين.

وذكر أنه "في أعقاب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، وفي محاولة للحد من انتشار العدوى في مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واستنادا إلى قرارات المستوى السياسي، صادق قائد المنطقة الوسطى على قرار يحظر على مواطني إسرائيل، الدخول لمناطق A و B في السلطة للحد من جائحة كورونا.

وشدد الجيش الإسرائيلي على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، بهدف مواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن سريان قرار الحظر يبدأ، غدا الخميس، ولمدة شهر.