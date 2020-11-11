الأطراف الليبية في تونس تتفق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مدة لا تزيد على 18 شهرا

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ستيفاني ويليامز: الأطراف الليبية في تونس اتفقت على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مدة لا تزيد على 18 شهرا