إعلام: المنتخبان الإسرائيلي والإماراتي يتفقان على خوض مباراة ودية

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اتفاق اتحاد الكرة الإسرائيلي والإماراتي على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين.

وأفاد موقع "واللا" أن رئيس اتحاد الكرة الإسرائيلي أورين حسون ومدير عام الاتحاد رتم كمار أجريا محادثة فيديو عبر تطبيق زوم في وقت سابق اليوم الأربعاء مع مسؤولين باتحاد الكرة الإماراتي، واتفقوا على إقامة المباراة الصيف المقبل.

وخلال المحادثة طُرحت أفكار حول التعاون بين الاتحادين في عدة مجالات، وتم الاتفاق على تحديد موعد المباراة في القريب.

وقال رئيس الاتحاد الإسرائيلي: " تبدو العلاقة بين الاتحادين طبيعية للغاية وليس هناك شك في أن الطرفين سوف يستفيدان منها".

وأضاف "هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها لدفع كرة القدم في الدولتين، بهدف تعزيز العلاقة بين إسرائيل والإمارات".

وأكد أن "إمكانية إقامة المباراة بين المنتخبين والتي كانت خيالية منذ عدة شهور كادت أن تصبح حقيقة".

والشهر الماضي، أعلن نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، تلقيه دعوة من نادي العين الإماراتي لإقامة مباراة ودية باسم "مباراة السلام" في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وستكون هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها فريق إسرائيل ضد آخر إماراتي، والتي تأتي بعد توقيع "اتفاق سلام" بين البلدين منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، خاض اللاعب الإسرائيلي، ضياء السبع، أولى مشاركاته الرسمية مع فريق النصر الإماراتي الذي انضم إليه حديثا.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن السبع (27 عاما) وقع رسميا على عقد يمتد 3 مواسم مع نادي النصر الإماراتي، وسيحصل على 3 ملايين دولار راتبا سنويا.

وتوصل النصر إلى اتفاق مع نادي غوانزو بخصوص الشرط الجزائي، مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

وكان صانع الألعاب ذو الأصول الفلسطينية قد انضم إلى صفوف غوانزو، مقابل 5 ملايين يورو في 2019، وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.