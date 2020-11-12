خسائر غير مسبوقة لطيران الإمارات بسبب كورونا

أعلنت مجموعة طيران الإمارات، اليوم الخميس، نتائجها عن الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الجارية 2020/ 2021.

وكشفت الشركة الحكومية في بيان أنها سجلت خلال تلك الفترة (انتهت في سبتمبر/أيلول) خسائر قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)، على خلفية تفشي وباء كورونا، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت مجموعة الإمارات ومقرها دبي، إن إيراداتها بلغت 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) عن النصف الأول من السنة المالية الجارية، بانخفاض نسبته 74% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار).

وعزت الانخفاض الكبير في الإيرادات بشكل أساسي إلى جائحة "كوفيد-19" التي شلّت حركة السفر الجوي أسابيع كثيرة بعد قيام معظم دول العالم بإغلاق حدودها وفرض قيود على السفر، موضحة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء، توقفت رحلات الركاب المنتظمة في دبي لمدة 8 أسابيع خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وبحسب البيان، بلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 20.7 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) في 30 سبتمبر 2020 مقارنة مع 25.6 مليار درهم (7.0 مليارات دولار) في 31 مارس/آذار 2020.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "بدأنا سنتنا المالية الجارية في ظل إغلاق عالمي شلّ حركة السفر الجوي تماماً. وبفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً".

وأضاف: "مع توقف حركة السفر، تمكنت طيران الإمارات ودناتا من التحول بسرعة لخدمة الطلب على البضائع وغيرها من الفرص. وقد ساعدنا ذلك على استعادة إيراداتنا من مستوى الصفر إلى 26% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة".

كما سجلت أعداد العاملين في مجموعة الإمارات انخفاضاً كبيراً مقارنةً مع 31 مارس 2020، بنسبة 24% لتصل إلى 81334 موظفاً في 30 سبتمبر 2020.