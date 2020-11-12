"التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق "الحوثيين" طائرة مفخخة ضد السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية.

وندد العثيمين، في بيان له اليوم الخميس، بشدة "باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في المملكة"، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وأضاف في البيان أنه "يشيد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها باتجاه المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

#عاجل

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.https://t.co/tAveAdUJHI#واس_عام pic.twitter.com/OFG4BxP5tj — واس العام (@SPAregions) November 11, 2020

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.